L'Italie se promène face à Israël et est quasiment qualifiée : tous les résultats de la Ligue des Nations

L'Italie, dans le groupe de la Belgique, s'est imposée face à Israël ce lundi soir (4-1). Découvrez tous les autres résultats de la Ligue des Nations.

Tenue en échec par la Belgique jeudi dernier (2-2), l'Italie accueillait Israel ce lundi soir. Les hommes de Luciano Spalletti ont confirmé leur statut de leader du groupe.

La Squadra Azzura s'est largement imposée, sur le score de 4-1. Les buteurs du côté italien se nomment Retegui, Di Lorenzo (X2) et Frattesi.

L'Italie compte 10 points en 4 matchs et est leader du groupe 2 de la Ligue A. Ils joueront face à la Belgique le 14 novembre. Avec 6 points de plus que la Belgique, ils sont quasiment qualifiés pour le prochain tour.

Dans les autres résultats de la soirée, on notera que l'Allemagne s'est imposé 1-0 face aux Pays-Bas sur un but de Jamie Leweling. L'Allemagne est leader avec 10 points, 5 de plus que les Pays-Bas.

Les autres résultats de la soirée :

Bosnie-Herzégovine 0 - 2 Hongrie

Géorgie 0 - 1 Albanie

Ukraine 1 - 1 République tchèque

Islande 1 - 1 Turquie

Pays de Galles 1 - 0 Montenegro

Azerbaidjan 1 - 3 Slovaquie

Estonie 0 - 3 Suède