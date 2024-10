Retour aux classiques, mais pas que : le onze des Diables Rouges face à la France est connu

Cette fois, Domenico Tedesco n'a pas vraiment réservé de surprise. Mais le onze des Diables Rouges comporte tout de même l'un ou l'autre point intéressant !

Il avait prévenu : Jérémy Doku ne serait plus arrière droit cette fois. Domenico Tedesco a tenu parole. Doku est titulaire, mais la Belgique évoluera dans un quatre arrière classique, et l'ailier de Manchester City devrait évoluer à gauche.

En défense, petite surprise cependant : Maxim De Cuyper, probablement victime de ce replacement de Jérémy Doku ailier gauche, est sur le banc. Arthur Theate, plus défensif, le remplace. La défense centrale est donc composée de Debast et Faes, et Castagne est au poste d'arrière droit.

Au milieu, comme prévu, Mangala et Tielemans forme le duo axial, avec Leandro Trossard (sauf surprise) en n°10. Charles De Ketelaere n'est pas victime pour autant de ce remaniement : il est également titulaire, a priori sur l'aile droite.

Loïs Openda n'est donc pas puni de sa contre-performance romaine et débute la rencontre en pointe. On peut cependant envisager que selon l'animation offensive, Trossard évolue plutôt à droite et De Ketelaere dans l'axe pour soutenir Openda comme il l'est à Leipzig.