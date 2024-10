Il n'a pas débuté face aux Diables, mais ce fils et petit-fils de légendes et désormais international italien

Daniel Maldini est désormais international italien. Il marche ainsi dans les traces de son père, Paolo, et de son grand-père Cesare.

Bon sang ne saurait mentir. Paolo Maldini, légende absolue du football italien et champion du monde en 2006, était certainement très fier de voir que son fils Daniel Maldini, âgé de 23 ans et évoluant à Monza, avait été repris pour la première fois par Luciano Spalletti.

Restait à voir si le milieu offensif de Monza allait obtenir du temps de jeu. Le scénario de la rencontre face aux Diables Rouges l'en a empêché, Spalletti devant s'adapter à l'expulsion rapide de Pellegrini et donc opter pour des changements plus défensifs.

Mais ce lundi, peu de temps après que la Squadra Azzurra ait fait 3-1 face à Israël, le fils de Paolo Maldini a remplacé Giacomo Raspadori et est donc devenu international italien. C'est la première fois dans l'histoire de la Squadra que trois générations se succèdent.

En effet, en plus de Paolo, le grand-père de Daniel, Cesare Maldini (décédé en 2016) a lui aussi porté le maillot de l'équipe nationale à 14 reprises. Si on parle un peu moins de lui que de son illustre fils, Cesare Maldini a porté le maillot de l'AC Milan à 412 reprises, remporté 4 Serie A, une Ligue des Champions et faisait même partie de l'équipe-type du Mondial 1962 !

Difficile de prédire si Daniel Maldini vivra une carrière aussi riche, lui qui a quitté l'AC Milan sans s'y imposer (24 matchs, un but). Cette saison, il a disputé 8 matchs avec Monza, inscrit un but et donné une passe décisive.