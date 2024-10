Kylian Mbappé visé par de graves accusations ? Le clan Mbappé répond

Ce lundi, une allégation de viol contre Kylian Mbappé aurait déclenché une enquête menée par la police suédoise, après son séjour à Stockholm la semaine dernière. Le clan Mbappé donne sa réponse.

Selon Expressen, Kylian Mbappé serait visé par une enquête de la police suédoise concernant une allégation de viol lors son passage en Suède.



Le joueur français serait accusé de viol et d'agression sexuelle. Le natif de Paris ferait actuellement l'objet d'une procédure pour "suspicion raisonnable" d'agression sexuelle, considéré comme le degré le moins grave dans le cadre du système judiciaire suédois. Pour rappel, le joueur s'était rendu dans une boîte de nuit à Stockholm.



Toujours d'après le même média suédois, un rapport de police indique que l'agression sexuelle présumée se serait déroulée le jeudi 10 octobre.

La réponse du clan Mbappé

Face à de premières rumeurs, le joueur Français avait notamment répondu à cette information sur X : "FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard."

"En général, si nous avons reçu une plainte et décidé de mener des interrogatoires et que nous le faisons savoir (au public), il se peut que les personnes impliquées dans l’affaire prennent des mesures qui retardent et compliquent l’enquête," a expliqué l'AFP.



"Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois Aftonbladet. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée," exprime le clan Mbappé en réaction à cette histoire.