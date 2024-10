La série noire se poursuit : la Belgique n'a plus gagné face à la France depuis...près de 10 ans

La Belgique n'a une nouvelle fois pas fait le poids face à la France. Cela fait depuis le 7 juin 2015 que les Diables Rouges n'ont plus battu les Bleus.

Le 14 octobre 2024 marquera-t-il un tournant dans le mandat de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges ? Certains supporters espèrent en tout cas que cette nouvelle défaite face à la France en sonne le glas.

Malgré une prestation convaicante en première mi-temps, peut-être la meilleure depuis le début de l'ère Tedesco, les Belges se sont à nouveau inclinés face à leurs voisins. Récemment, ces derniers nous ont donné plusieurs leçons de football, et pas des moindres...

La France : bourreau de Domenico Tedesco ?

Rappelons-nous d'abord des évènements les plus récents : ceux qui concernent directement la nouvelle génération et leur sélectionneur. Depuis son arrivée chez les Diables il y a un an et demi, il a affronté la bande à Didier Deschamps à trois reprises.

Le constat est amer, douloureux : trois matchs, trois défaites. Ce qui est sans doute le plus frustrant, c'est que lors de ces trois matchs, on a souvent pensé "qu'il y avait la place" pour faire mieux.

La rencontre de ce lundi nous a en tout cas clairement laissé cette impression. Les Diables avaient également bien commencé lors du match aller à Lyon le mois dernier, avant de s'éteindre.

Concernant le 1-0 en 8e de finales de l'Euro cet été, on ne peut pas dire que les deux équipes ont bien joué ou que l'une d'entre elles à dominé l'autre. Mais au final, c'est la Belgique qui a perdu en fin de match sur un but contre son camp...

Quoiqu'on en pense, la France reste une grande nation de football et sait quand faire mal à l'adversaire, sait quand frapper et sait quand jouer de roublardise et autres. Ce qui'il faudrait de retenir, au final, de ces trois récentes défaites ? La Belgique est pour l'instant trop tendre, et ne parvient plus vraiment à s'affirmer.

La dernière victoire des Diables ? Le 7 juin 2015

Cependant, avant de taper sur cette nouvelle génération et leur sélectionneur, il faudrait également noter que la précédente n'a en réalité pas fait beaucoup mieux.

En effet, la fameuse génération dorée a également rencontré de grosses difficultés face à la France et n'a tout simplement jamais gagné contre elle dans une compétition internationale.

On se rappelle évidemment de la défaite "du seum" - comme les Français aiment tant l'appeler - en 2018, en demi-finales de la Coupe du monde. Avec un scénario finalement assez comparable à ce qu'on a déjà vu dernièrement.

Outre cette énorme désillusion, la France avait également dégoûté la Belgique en demi-finales de la Ligue des Nations 2021, alors qu'elle était menée 2-0 à la mi-temps. Ainsi, même si Tedesco galère contre les Bleus, c'était également le cas de Roberto Martinez.

Un complexe d'infériorité ?

La dernière victoire de la Belgique face à la France remonte en réalité à l'ère Marc Wilmots. C'était le 7 juin 2015 lors d'une rencontre amicale. Les Diables Rouges s'étaient alors imposés 3-4 au Stade de France.

Depuis, 5 défaites en 5 matchs. Ce mardi, la presse française relaye une information qui fera grimacer dans nos contrées : la Belgique est actuellement l'adversaire qui sourit le plus à la France...après les Iles Féroé.

5 - La France a remporté ses 5 derniers matches contre la Belgique, sa plus longue série historique de succès face à cet adversaire. Il n’y a que face aux Iles Féroé que les Bleus restent sur une plus longue série de succès (6). Sourire. pic.twitter.com/eEpL9qwUCg — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2024

La réalité fait mal, évidemment. L'une des questions en toile de fond est encore et toujours celle d'un complexe d'inférorité chez nos Diables à l'heure de jouer face aux Bleus. Faisons malheureusement fi des analyses tactiques et tenons-nous aux résultats purs : dans l'Histoire récente, la France est footballistiquement supérieure à la Belgique. Espérons que cela change à l'avenir...