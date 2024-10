Thomas Tuchel est très proche de s'engager dans un nouveau défi ?

Thomas Tuchel devrait très probablement bientôt faire son retour en Angleterre ! En effet, le coach devrait prendre les rênes de l'équipe nationale.

Une grande nouvelle vient de tomber pour l'Angleterre ! Thomas Tuchel devrait devenir le nouveau sélectionneur, selon Fabrizio Romano. L’entraîneur allemand succéderait ainsi à Gareth Southgate et à l’intérimaire Lee Carsley.

Le prédécesseur de Vincent Kompany au Bayern va donc très probablement retrouver l'Angleterre, deux ans après l'avoir quittée suite à son passage à Chelsea.

La situation actuelle de l'Angleterre

Après un premier match compliqué lors de cette trêve, avec une défaite contre la Grèce, les Three Lions se sont imposés ce dimanche face à la Finlande sur le score de 1-3 en Ligue B de la Ligue des Nations. Cependant, prendre la première place va sembler de plus en plus compliqué pour l'Angleterre. Les Anglais pourraient donc terminer 2e et affronter une certaine... Belgique en barrages.

Le tacticien allemand entraînera ainsi la 6e équipe de sa carrière. Après ses passages à Mayence, Dortmund, au PSG, à Chelsea et au Bayern, c'est maintenant avec la sélection anglaise que son avenir semble se dessiner. Thomas Tuchel a notamment remporté la Ligue des champions avec les Blues en 2021.