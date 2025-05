"Cette opportunité avec Anderlecht, je ne pouvais pas refuser" : discret mais actif, Borlée veut transformer le Sporting

Jacques Borlée apporte son regard de coach de haut niveau à Anderlecht. Ambition, exigence et pression : il veut aider le club à retrouver sa place tout en instaurant une vraie culture de performance.

Il connaît les podiums, la pression, l’exigence du haut niveau. Cette fois, Jacques Borlée met son expérience au service d’un terrain un peu différent : le football. Le Sporting d’Anderlecht a recruté le célèbre coach d’athlétisme en tant que consultant, aux côtés de Wim Vandeven pour aider le club à franchir un cap aussi bien sur le plan mental que physique.

"J’ai eu pas mal d’ouvertures à l’étranger, mais cette opportunité avec Anderlecht, c’est une expérience fantastique que je ne pouvais pas refuser", confie-t-il à RTBF Sports "Pendant trois mois, je fais de la consultance avec le club. Ce qui m’a frappé, c’est la motivation immense qu’il y a à tous les étages : pas seulement chez les joueurs, mais aussi dans le staff médical, qui se bat chaque jour pour faire progresser tout le monde."

Pas question pour Borlée de venir en donneur de leçons. Il insiste : son rôle est d’accompagner un club qui veut redevenir une référence. "J’ai été appelé par l’ensemble du club, et on veut retrouver ensemble le chemin qui fera d’Anderlecht le meilleur club du pays. C’est un géant du football belge, et cette stature s’accompagne d’une énorme pression. La moindre action peut faire la une. Il faut être solide dans sa tête et dans son corps."

C’est précisément là que le duo Borlée–Vandeven entre en scène. Leur mission : aider les Mauves à repousser leurs limites physiques, à répéter les efforts à haute intensité, à gagner en explosivité. Le tout avec des outils technologiques dernier cri. L’objectif n’est pas juste de courir plus, mais de courir mieux, plus longtemps, et plus intelligemment.

Le défi est grand, mais l’ambition est claire. Pour Borlée, ce passage à Anderlecht n’est pas une simple parenthèse : c’est l’opportunité d’insuffler une nouvelle culture de performance dans un club en quête de reconquête.