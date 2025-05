Le Club de Bruges pourrait-il offrir un contrat... à vie à l'un de ses joueurs ? "Mon intention est de ne jamais quitter le club"

Brandon Mechele joue au Club de Bruges depuis le début de sa carrière. Si ça ne tenait qu'à lui, le défenseur central ne quitterait jamais la Venise du Nord.

Brandon Mechele est arrivé au centre de formation du Club de Bruges en 2002, alors qu'il n'avait que neuf ans. Et mis à part une saison en prêt du côté de Saint-Trond, en 2017, le défenseur central a toujours joué pour les Blauw & Zwart et approche désormais le cap mythique des 500 matchs officiels disputés avec le Club (il en est à 488).

Pourrait-il, un jour, avoir envie de découvrir autre chose ? Brandon Mechele a 32 ans et, dans ce cas, le temps presse. Sa réponse est cependant sans équivoque : "Non, si je le pouvais, je signerais maintenant un contrat à vie avec Bruges", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Sporza avant la finale de la Coupe de Belgique.

Brandon Mechele veut ne jamais quitter le Club de Bruges

Le natif de Bredene n’a qu’une seule envie en tête : battre des records à Bruges. "Le plus de matchs joués, le plus de trophées remportés... Je n’y pensais pas avant, mais ces records se rapprochent de plus en plus."

"Ce serait dommage de tout abandonner si près du but. Maintenant, je veux y aller à fond", a-t-il enchaîné. Cela passera par une victoire en finale de Coupe de Belgique, ce dimanche contre le RSC Anderlecht.

Brandon Mechele a remporté onze trophées collectifs avec les Blauw & Zwart : six championnats, quatre Supercoupes de Belgique et une Croky Cup. Il occupe actuellement la sixième place des joueurs ayant disputé le plus de matchs officiels pour le Club de Bruges, juste derrière Hans Vanaken. Avec ses 488 matchs, il lui reste toutefois encore du chemin pour rattraper le leader, Franky Van der Elst, qui en compte 619.