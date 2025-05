🎥 La troisième fois seulement de sa carrière : le joli, et étonnant, but de Youri Tielemans qui relance Aston Villa dans la course à la Ligue des Champions

Aston Villa est en pleine lutte pour les places européennes et disputait un match capital, ce samedi face à Fulham. Le compteur a été débloqué par Youri Tielemans, d'une superbe reprise de la tête.

En Angleterre, la lutte pour les tickets européens est incroyablement serrée. Avant ce week-end, il n'y avait que sept points entre la deuxième place d'Arsenal et la sixième de Nottingham Forest, à quatre matchs de la fin.

Juste derrière Matz Sels et ses coéquipiers, on retrouve Aston Villa, qui disputait une rencontre capitale ce samedi, face à Fulham. Une rencontre pour laquelle Youri Tielemans a été titularisé, à l'inverse d'Amadou Onana (monté à la 61e minute) et Timothy Castagne dans le camp d'en face. Ce dernier, entré à la 67e minute, semble définitivement avoir perdu sa place depuis le retour de blessure de Kenny Tete.

Youri Tielemans, buteur décisif... de la tête !

Cette partie, qui pouvait permettre à Aston Villa de revenir à la hauteur de Chelsea et Nottingham, qui doivent encore jouer ce week-end, a été débloquée par un homme : Youri Tielemans.

Le Diable Rouge, d'un très joli but, a ouvert le score de manière quelque peu surprenante : de la tête. Peu avant le quart d'heure, il a repris en première intention le corner de John McGinn pour faire trembler les filets de Bernd Leno.

Selon les chiffres de Transfermarkt, il ne s'agit que du troisième but de la tête de la carrière du Diable Rouge. Il en avait inscrit un lors de la saison 2018-2019 avec Leicester contre Arsenal, et un autre cette saison, lors de la 22e journée disputée début janvier, encore face aux Gunners. Tielemans a inscrit le seul et unique but de la partie, permettant aux Villans d'encore croire à une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Tielemans met les Villans sur la bonne voie avec son 3ŠĶČ but cette saison ūüĒ•#AVLFUL #PL pic.twitter.com/z4Lt53dMeO — VOOsport (@VOOsport) May 3, 2025