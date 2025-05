Une réunion importante au Standard, où Ivan Leko était impliqué : "L'ambition de ce club doit toujours être de jouer le podium"

Arrivé avec quelques minutes de retard en conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko était en réunion pour discuter de la saison prochaine. Le Croate s'implique pour tenter de remettre le club à sa place, mais la tâche est évidemment incroyablement difficile.

C'est avec un léger retard qu'Ivan Leko s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi. "Désolé, je sortais d'une réunion importante", nous a lancé directement le Croate. Une réunion, on l'a compris, pour discuter de la situation du club et de la saison prochaine. L'entraîneur des Rouches est évidemment resté évasif sur le contenu de cette réunion, mais il a tout de même indiqué avoir reçu quelques signaux positifs.

"Tout le monde attend, mais c'est un bon signal. On ne sait jamais dans le football, mais il y a des choses positives. On a dit avant les Play-offs qu'il fallait tout changer, mais on est encore dans une situation difficile où on n'a pas gagné un match. On n'a jamais été dramatiques, on a eu nos occasions dans tous les matchs, mais il a toujours manqué quelque chose. En Croatie, on a un proverbe qui dit qu'après la pluie vient le beau temps, et ça viendra."

Ivan Leko s'implique pour l'avenir du Standard

Bien sûr, une question s'est rapidement posée : Ivan Leko parlait-il de son avenir en Cité Ardente lors de cette réunion ? L'entraîneur du Standard ne voudra probablement pas s'embarquer dans une mission presque suicidaire pour la deuxième fois consécutive et le Matricule 16 pourrait devoir le convaincre, cet été, de rester à bord.

"Ce n'est pas une question de savoir si je vais rester, ce sont des choses plus grandes que 'qui sera le coach'. Il faut tout faire pour espérer que le Standard redeviendra grand le plus rapidement possible. Et quand je dis grand, je parle de top 3. Le club n'a plus joué les Play-offs 1 depuis combien d'années, remporté un trophée depuis combien d'années... "

"Pour le Standard, l'ambition doit toujours être de jouer le podium, année après année. Faire une équipe qui peut jouer pour quelque chose, c'est plus important que de prendre trois points maintenant. Je ne connais pas la situation financière, je suis juste entraîneur. Mais c'est clair que quand on regarde les choses actuellement, jouer le top 3 est juste impossible", a conclu Ivan Leko, qui semble donc bien impliqué dans certaines discussions importantes pour le club, même s'il l'a répété plusieurs fois. "Mon travail, c'est le terrain, pas l'extra-sportif."