Blessure, finances, intérêt d'Anderlecht : le point complet sur la situation d'Andi Zeqiri au Standard

Une chose est sûre : le Standard ne pourra pas garder Andi Zeqiri en fin de saison. Genk va rapatrier l'international suisse, déjà convoité par plusieurs clubs.

Avec Dennis Ayensa et Andi Zeqiri, le Standard s’est rapidement constitué un duo d’attaquants solide dès le début de saison. Les deux joueurs sont arrivés en prêt avec option d’achat, respectivement en provenance de l’Union Saint-Gilloise pour Ayensa, et de Genk pour Zeqiri.

Ils ont permis au matricule 16 de récolter de nombreux points en début de championnat. À un moment, Andi Zeqiri inscrivait à lui seul 50 % des buts de l’équipe, tandis que Dennis Ayensa se distinguait par son engagement et son utilité dans la construction du jeu.

Dès le mois de mars, le Standard a annoncé lever l’option d’achat de Dennis Ayensa, désormais lié au club jusqu’en 2028. Depuis, les Rouches ont également levé celle d’Ilay Camara, même si ce dernier pourrait ne pas rester longtemps à Sclessin.

Garder Andi Zeqiri, une mission impossible pour le Standard

Nous avions indiqué dès le départ que le Standard ne pourrait pas lever les options d’achat à la fois pour Dennis Ayensa et Andi Zeqiri. L’attaquant germano-espagnol a coûté moins d’un million d’euros, tandis que l’international suisse coûte près de trois millions (2.8 M€) et perçoit un salaire bien trop élevé pour les finances du club liégeois. De plus, le Standard dispose d’un budget limité et n’a jamais envisagé de l’allouer entièrement à un seul secteur de jeu.

Le départ d’Andi Zeqiri semble à présent inévitable. Actuellement blessé, il ne restera pas sur les bords de Meuse la saison prochaine. Il sera rapatrié par Genk, qui compte le vendre. Il pourrait toutefois effectuer son retour dans le groupe avant la fin de la saison.

Il reste un an de contrat à Zeqiri dans le Limbourg, et Genk compte le transférer cet été. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés, notamment le Sporting d’Anderlecht (lire ici) et le Borussia Mönchengladbach, ce dernier apparaissant comme la destination la plus probable à ce stade. Le mercato estival n’ayant pas encore débuté, d’autres clubs pourraient encore entrer dans la course. Des formations du Golfe se sont également renseignées, mais le buteur de 25 ans souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe.