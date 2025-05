Surprise à Anderlecht : en plus de Jan Vertonghen, Besnik Hasi récupère un autre blessé pour la finale de la Coupe !

Anderlecht pourra compter sur une carte surprise dimanche soir lors de la finale de la Coupe contre le Club de Bruges : Mario Stroeykens est à nouveau disponible. Le jeune attaquant, qui s'est imposé comme l'un des éléments clés de la première moitié de saison, fait son retour de blessure au moment.

Mario Stroeykens était sorti sur blessure lors de la première journée des Champions Play-offs et n’a plus joué depuis. Ces dernières semaines, il a travaillé à l'abri des regards pour se rétablir, avec l'objectif d’être prêt pour la finale. Il pourrait avoir un rôle à jouer en tant que remplaçant.

Cette nouvelle réjouit évidemment l’entraîneur Besnik Hasi, car Jan Vertonghen est aussi de retour. Le défenseur a déjà joué quelques minutes contre l'Antwerp jeudi et ne ressent plus de douleur au niveau de ses tendons d'Achille. Sa présence dans le onze de départ reste cependant incertaine. "Il faut faire ce qui est le mieux pour l’équipe afin de gagner", a déclaré Vertonghen en conférence de presse.

Mario Stroeykens, le facteur X inattendu de Besnik Hasi

Le retour de Stroeykens représente avant tout un coup de boost mental pour Anderlecht. Il était l’un des joueurs les plus menaçants de l’attaque bruxelloise avant sa blessure, et avec sa créativité, il pourrait faire la différence. Il est probable qu’il fasse son entrée en seconde période, en fonction du scénario de la rencontre.

Anderlecht semble avoir retrouvé sa forme au bon moment. Après un début décevant en Play-offs, l’équipe bruxelloise a récolté dix points sur douze lors des quatre dernières journées. Les performances contre Gand et Antwerp ont été satisfaisantes et les Mauves semblent prêts pour le duel face à Club de Bruges.

Cependant, le Club reste un adversaire redoutable. Le parcours vers la finale a été difficile pour les deux équipes, mais les Brugeois sont aussi en pleine forme. Anderlecht, toutefois, peut nourrir l’espoir de décrocher la Coupe, et encore plus avec Jan Vertonghen et Mario Stroeykens.