"J'ai moi-même été défenseur" : Pocognoli dévoile ce qui se cache derrière la solidité de l'Union

L'Union impressionne dans les Champions' Play-offs avec une défense de fer. En six matchs, l'équipe n'a encaissé que deux buts.

Même le Club de Bruges qui avait marqué lors de 33 matchs de championnat consécutifs est resté muet deux fois d’affilée. L’entraîneur Sébastien Pocognoli, lui-même ancien défenseur a expliqué dans Het Nieuwsblad l’approche à l’origine de cette solidité.

Bien que le Club de Bruges ait pour la première fois réussi à créer un peu de danger dimanche, l’Union a tenu bon. "Nous étions un peu fatigués et n’avons pas pu jouer notre bloc haut donc nous avons dû jouer de façon plus compacte", explique Pocognoli dans le journal. "Mais nous avons bien défendu, et c’est crucial si on veut aller loin dans ces play-offs."

L’Union a cette saison l’avantage de ne plus disputer de matchs européens. Cela signifie plus de repos, ce qui se reflète clairement sur le terrain.

Le fait que le bloc soit désormais aussi compact n’est sans doute pas étranger à cela. "J’ai moi-même été défenseur, donc ce genre d’exercices me tient particulièrement à cœur", explique l’entraîneur de l’Union.

L’Union peut-elle aussi garder le zéro contre Genk ?

La ligne défensive se compose de joueurs expérimentés, toujours prêts à se donner à fond. Cet engagement collectif fait selon Pocognoli toute la différence. Ce soir, face au KRC Genk, un nouveau défi attend l’Union.