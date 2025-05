"Il pourrait jouer pour Manchester City" : Fink voit très grand pour sa révélation défensive de Genk

À 21 ans, Matte Smets séduit grâce à sa technique, sa polyvalence et son intelligence de jeu. Son coach n'hésite pas : "Il pourrait jouer pour Manchester City."

Thorsten Fink n’est pas du genre à distribuer les compliments gratuitement. Mais quand il parle de Matte Smets, ses mots résonnent avec enthousiasme. Arrivé au KRC Genk en juillet 2024, le jeune défenseur belge de 21 ans impressionne déjà par sa maturité et sa maîtrise du jeu. Pour son entraîneur, ce n’est pas un talent prometteur de plus. C’est un joueur à part.

"À son âge, c’est un joueur parfait pour les équipes qui jouent avec la possession du ballon", explique Fink sur Het Nieuwsblad. "Il travaille dur, sur le terrain comme en dehors, et il est excellent techniquement et tactiquement." Calme, précis et toujours juste dans ses décisions, il affiche une étonnante lucidité.

"Matte est un virtuose balle au pied", poursuit Fink. "Il est tout simplement au top, et il n’en est qu’au début de sa carrière."

Dans un football où les défenseurs doivent aujourd’hui savoir relancer, créer et anticiper, il incarne une nouvelle génération. Fink ne mâche pas ses mots : "Pour moi, Matte pourrait jouer pour Manchester City."

Le message est clair. Genk a entre les mains un diamant brut, que le coach allemand entend bien faire briller avant que l’Europe ne vienne frapper à la porte.