La finale de la Coupe, le tout dernier match de Jan Vertonghen ? "Si je dois jouer 90 minutes et rater les trois derniers, je le ferai"

Pour Jan Vertonghen, la finale de Coupe avec Anderlecht est la dernière chance de décrocher un titre en fin de carrière. À 37 ans, souvent blessé cette saison, le défenseur espère un départ digne d'un conte de fées.

Le stade Roi Baudouin a une signification particulière pour Jan Vertonghen. "J'y ai disputé 63 matchs avec les Diables Rouges, mais jamais au niveau des clubs. C'est spécial de pouvoir y jouer cette fois avec Anderlecht. Je suis monté au jeu jeudi, dans un contexte idéal : on menait et l’adversaire était réduit à dix. C'était une bonne sensation", a-t-il déclaré en conférence de presse, ce vendredi.

Jan Vertonghen veut jouer la finale, même si cela doit être son tout dernier match

Rien n’est encore décidé quant à sa présence dans le onze de départ dimanche. "Je vais en discuter avec le coach. L'objectif est de maximiser nos chances de gagner la Coupe. On verra après l'entraînement quel rôle je pourrai jouer."

Je ne souhaite pas que ça soit mon tout dernier match, mais c'est possible"

Il semble cependant de plus en plus probable que le capitaine débute, peut-être pour ce qui pourrait être son dernier match. "Il est tout à fait possible que ce soit ma toute dernière rencontre. Ce n’est pas ce que je souhaite, mais c’est une possibilité. J’aurais aimé continuer un an de plus, mais ce n’est pas envisageable."

"Si c'était à moi de décider, ce ne serait certainement pas mon dernier match demain. Mais je veux tout donner pour gagner cette Coupe. Si cela signifie jouer 90 minutes et rater les trois matchs suivants, je prends cette décision en pensant uniquement à la finale. Physiquement, je me sens bien."

Sa saison a toutefois été marquée par les blessures. "Il y a toujours eu quelque chose. Mais j’ai travaillé dur pour revenir. Au début, je pensais que ce match serait hors de portée, et aujourd’hui je suis là. C’est déjà une victoire."

Anderlecht veut croire en ses chances

Vertonghen reste lucide à propos de l’adversaire. "Le Club de Bruges est favori, au vu de ses résultats en championnat et en Europe. Mais on a confiance. Les matchs contre Gand et l’Antwerp nous ont donné un bon élan. On a aussi presque tout notre effectif disponible."

Il compte sur l’expérience et la force collective. "On peut sortir les clichés : c’est une finale, tout peut arriver. Mais c’est vrai. On a un groupe solide avec des joueurs capables de faire la différence."

Enfin, pour Vertonghen, l’enjeu dépasse le cadre sportif. "Je rêve encore. Je ne suis pas venu à Anderlecht pour terminer tranquillement ma carrière, mais pour apporter quelque chose. Le club, mes coéquipiers, les supporters méritent ce trophée. Je suis prêt à prendre des risques pour eux."