Les derniers instants de Maxim De Cuyper au Club ? "J'ai plus envie de partir à l'étranger que de rester à Bruges..."

Maxim De Cuyper évoque sans détour ses envies d'ailleurs. Le défenseur du Club de Bruges se voit bien partir à l'étranger, tout en gardant un lien fort avec son club formateur.

À 24 ans, Maxim De Cuyper est l’un des jeunes cadres les plus réguliers du Club de Bruges. International belge et pilier sur le flanc gauche, il s’est imposé comme un joueur fiable, travailleur et ancré dans l’ADN brugeois. Pourtant, dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, il évoque avec une sincérité désarmante ses envies d’ailleurs et la possibilité d’un départ en douceur.

"J’ai toujours dit que je signerais immédiatement pour une carrière comme celle d'Hans Vanaken ou de Brandon Mechele", confie-t-il, admiratif de ses coéquipiers fidèles au Club depuis de longues années. "Mais on ne peut pas toujours prédire l’évolution d’une carrière", ajoute-t-il.

Le plus frappant dans ses mots, c’est cette honnêteté assumée : "Pour être honnête, j’ai plus envie de partir à l’étranger que de rester au Club pour le reste de ma carrière." Pas de fausse modestie, pas de discours de façade. Il reste attaché à Bruges, mais ressent le besoin de grandir, d’explorer et de s’exposer à un autre football.

"Si je pars d’ici en bons termes, ce que je suppose, je ne pense pas que la porte du retour sera un jour fermée." De Cuyper ne veut pas claquer la porte, il veut l’ouvrir sur autre chose, tout en gardant intact le lien avec son club formateur.

Et puisqu’on parle d’attachement, difficile d’oublier sa petite phrase en marge de la finale de Coupe face à Anderlecht : "Enfant, je ne coloriais même pas avec des marqueurs violets." Une manière à lui de rappeler avec humour qu’il n’a jamais eu que du bleu et noir dans les veines.