Un ex-Diable Rouge... et ex-Anderlechtois maintient sa forme avec le SL 16 !

Va-t-on assister à une énorme surprise du côté de Liège ? Libre de tout contrat depuis cet été, Nacer Chadli s'entraîne actuellement avec le SL 16.

Nacer Chadli (35 ans) est sans club depuis cet été et la fin de son contrat à Westerlo, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'ex-Diable Rouge n'a pas encore raccroché les crampons. Il y a quelques mois de cela, des informations nous parvenaient cependant comme quoi Chadli envisageait d'arrêter.

Après un parcours à Westerlo gêné par les blessures, l'ancien de Tottenham et d'Anderlecht n'était en effet pas certain de pouvoir retrouver la forme. Mais visiblement, il a désormais bon espoir d'effectuer un comeback. En effet, selon les informations révélées par La Dernière Heure et que nous sommes en mesure de confirmer, Nacer Chadli s'entraîne actuellement avec le SL16, les U23 du Standard.

Chadli au Standard ? Difficile à imaginer

Il y maintient actuellement sa forme ; reste à voir si cela débouchera sur quelque chose. Si c'est le cas, on doute que Chadli veuille vraiment s'engager avec la lanterne rouge de D1 ACFF, qui ne compte encore aucun point au troisième échelon national et paraît condamnée à une seconde descente consécutive.

Mais on sait aussi que Nacer Chadli a été formé en partie au Standard, où l'on a pas cru en lui. Parti aux Pays-Bas, il y a lancé sa carrière, avant de découvrir le football belge... sous les couleurs du RSC Anderlecht, en 2019-2020.

Chez les Mauve & Blanc, il avait par moments montré qu'il n'avait rien perdu de ses qualités, inscrivant 8 buts en 19 matchs, mais ses pépins physiques réguliers l'avaient déjà gêné. De 2020 à 2023, il se relancer à l'Istanbul Basaksehir, retrouvant un niveau très correct.

Les liens entre la Turquie et Westerlo permettaient ensuite à l'ancien des Spurs de débarquer en Campine et, là aussi, d'y briller par intermittence. Mais sa saison 2023-2024 a été très compliquée (19 matchs, aucun but). Difficile d'imaginer le Standard prendre un tel risque, sauf si le niveau montré à l'entraînement avec les jeunes Rouches était très impressionnant...