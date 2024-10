Vincent Mannaert a commis "une grosse erreur" lors de son aventure au Club de Bruges : "Et ça n'a rien à voir avec l'alcool"

L'ancien manager du Club de Bruges, Vincent Mannaert, revient sur une carrière tumultueuse après dix-huit années intenses dans le monde du football.

Dans le nouveau livre du journaliste du Nieuwsblad, Yanko Beeckman, "En coulisses", Vincent Mannaert explique que le métier le plus stressant est celui d'entraîneur. "Les entraîneurs doivent être présents chaque semaine, chaque jour. Apparaître devant la caméra avant et après chaque match."

"Gérer les joueurs qui se plaignent, mais aussi la pression du comité de direction", dit-il. Cependant, il admet également que son rôle de PDG n'était pas non plus sans stress. "C'est la raison pour laquelle je suis également content que cela se termine après dix-huit ans."

Mannaert décrit à quel point sa vie a été entièrement consacrée au Club de Bruges. "Pendant treize ans, il n'y a pratiquement pas eu un jour où le Club n'était pas la première chose à laquelle je pensais quand je me réveillais et la dernière avant de m'endormir", dit-il.

Vincent Mannaert n'a jamais voulu déménager et a pris des risques

Son passage de Zulte Waregem au Club de Bruges a été un énorme pas pour lui. "A Zulte Waregem, je devais me battre pour faire paraître quelque chose dans le journal, tandis qu'au Club, je devais me battre pour éviter que ça ne soit publié", explique-t-il. La pression constante des médias et des attentes ont fait de son travail en Venise du Nord un défi d'un tout autre niveau.

L'une des choses que Mannaert regarde maintenant avec un regard différent, c'est sa décision de rester vivre à Opwijk, sa région natale. Cela signifiait qu'il devait parcourir une longue distance jusqu'à Bruges chaque jour. "A posteriori, cela a été par moments, à cause de la fatigue, dangereux pour ma vie", admet-il.

"Tout le monde sait que j'ai eu quelques accidents - bien sûr, j'ai commis des erreurs, y compris avec l'alcool, et il n'y a pas d'excuses pour cela - mais la fatigue m'a également régulièrement causé des problèmes."