📷 Le dernier coup de folie d'Eden Hazard

Eden Hazard a beaucoup de temps libre et plus aucune contrainte depuis sa retraite. Alors, il s'amuse...

Des matchs de gala, du golf, l'ascension du mont Ventoux, et beaucoup de temps en famille : Eden Hazard a l'air d'adorer sa vie de jeune retraité. Il se permet aussi quelques coups de folie, comme il l'a montré récemment sur ses réseaux sociaux.

Hazard a en effet décidé de s'offrir une... teinture bleue. Durant sa carrière, à part quelques dégradés (et un mulet dans sa jeunesse lilloise), l'ancien meneur de jeu de Chelsea n'était pas spécialement connu pour un style capillaire excentrique, mais il a visiblement décidé de changer les choses.

"Blue is the colour for Eden Hazard", écrit ainsi A-Star Barber, un coiffeur de la région londonienne chez qui défilent les plus grands noms du football tels que Phil Foden, Jack Grealish, N'golo Kanté ou encore Paul Pogba. Eden Hazard est un habitué, mais c'est la première fois qu'il se teint les cheveux en bleu.

Un bleu ciel, cependant, qu'on rapprocherait plutôt des couleurs de... Manchester City que de celles de Chelsea, le club avec lequel Eden a connu tant de succès. On avouera ne pas être convaincu du résultat...