Un Belge parmi les 25 plus grands talents d'Europe

Qui sera élu Golden Boy 2024 et succèdera à Jude Bellingham ? Le suspens est presque inexistant, mais au moins, un jeune belge fait partie des nominés.

Mika Godts ? Konstantinos Karetsas ? Julien Duranville ? Aucun de ceux-là : c'est bel et bien Samuel Mbangula (20 ans), l'ailier de la Juventus devenu le mois dernier international belge U21, qui représente nos couleurs dans les 25 finalistes du Golden Boy 2024.

Ce trophée remis par Tuttosport récompense depuis 2003 le plus grand talent du football européen, et avait révélé en juin dernier une liste de 100 noms. Dans cette liste initiale, on retrouvait Arthur Vermeeren, Malick Fofana, Matte Smets et Matias Delorge.

Désormais, cette liste a été réduite à 20 noms, auxquels ont été ajoutés 5 joueurs sélectionnés par la presse italienne - des "wild cards" qui pouvaient être absents de la liste initiale, de manière à récompenser les joueurs qui auraient réalisé un excellent début de saison.

C'est parmi ces 5 wild cards que Samuel Mbangula a été repris, aux côtés d'Endrick (Real Madrid), Wilson Odobert (Tottenham) et Eliesse Ben Seghir (AS Monaco). Une belle récompense pour l'ailier de la Juventus, auteur d'un but et 3 passes décisives en 5 matchs de championnat.

Les 20 finalistes issus de la liste initiale sont à retrouver ci-dessous. Le grand favori est connu : il s'agira de Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, qui a aidé l'Espagne à remporter l'Euro cet été et réalise encore un excellent début de saison avec 5 buts et 5 assists en 11 matchs.