Un défi de taille : voici l'équipe que rencontreront les Diablotins pour les barrages de l'Euro

Les espoirs belges affronteront la République tchèque en novembre lors des barrages pour l'EURO U21 de 2025. Ces Playoffs détermineront les trois derniers tickets pour le tournoi.

Le tirage au sort des barrages a eu lieu sans têtes de série. Tout était donc possible pour les Diablotins. Emmenés par Gill Swerts, les U21 belges ont terminé deuxièmes de leur groupe de qualification.

Loin derrière l'Espagne, la Belgique a appris après le coup de sifflet final qu'elle avait encore une chance de se qualifier via son repêchage in extremis en barrages, là où les vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés.

A 180 minutes du Graal

Le hasard a fixé un duel contre la République tchèque. Les Tchèques ont terminé deuxième de leur groupe derrière le Danemark. En plus de ce double affrontement, la Finlande et la Norvège s'affronteront dans une bataille scandinave, tandis que la Géorgie et la Croatie se disputeront le dernier ticket.

Les trois vainqueurs de ces confrontations se qualifieront pour l'Euro U21, qui aura lieu du 11 au 28 juin en Slovaquie. Pour les Diablotins, l'occasion de participer au tournoi est donc bien présente. Mais l'affrontement avec la République tchèque promet d'être tout sauf facile.

L'équipe tchèque s'appuie notamment sur des jeunes prometteurs du Slavia et du Sparta Prague, comme le défenseur Martin Vitik, déjà évalué à 15 millions d'euros.