Une saison difficile, mais d'excellentes nouvelles hors-terrain pour l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise vit pour l'instant une saison compliquée. Mais au moins, le club peut se réjouir d'une chose : les comptes sont dans le vert !

Depuis sa remontée en D1A, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée comme un des clubs majeurs de notre championnat. Avec deux deuxièmes places et une troisième place au classement, ainsi qu'une Coupe de Belgique remportée la saison passée, l'USG a disputé les Playoffs à trois reprises, et est à nouveau en Europe cette saison.

Un succès qui a aussi été accompagné de transferts sortants particulièrement lucratifs pour l'Union. Pas de surprise donc : la saison 2023-2024 a été synonyme de bénéfices, plus précisément 17 millions d'euros de bénéfices, pour le club de Saint-Gilles.

C'est sur son site officiel que la RUSG a annoncé cette nouvelle. Philippe Bormans, CEO du club, s'en félicite : "Ces chiffres sont une belle récompense pour le travail acharné accompli sur le terrain et en dehors. Bien entendu, la majeure partie des bénéfices provient des recettes européennes et des transferts sortants. Cela souligne à nouveau l'importance cruciale du nouveau stade pour générer des revenus fixes et assurer un flux de revenus stable à l'avenir".

Ce sera la prochaine étape pour l'Union Saint-Gilloise : enfin lancer le chantier de ce stade qui doit permettre au club d'entrer dans la modernité, et disputer ses rencontres de Coupe d'Europe à domicile. Se déplacer au Lotto Park ou au Stade Roi Baudouin implique en effet des pertes financières, qui ne gâchent toutefois pas le beau bilan unioniste.

Ce samedi, l'Union Saint-Gilloise reçoit La Gantoise et va tenter de retrouver la même sérénité sur le terrain. Les Unionistes sont en effet 10e de Jupiler Pro League, loin de leurs exploits des saisons précédentes.