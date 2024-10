Le Club de Bruges a perdu ce qui faisait sa force jusqu'il y a peu : comment redresser le tir ?

Le Club de Bruges aborde sa reprise en ayant engrangé la moitié des points en ce début de saison. Les regards se tournent vers l'attaque.

Malgré un taux assez élevé d'expected goals, le Club n'a marqué que 18 buts en 13 matchs. C'est assez peu comparé à la production des saisons précédentes. Le manque d'efficacité devant le but est l'un des principaux points faibles de l'équipe.

Les attaquants, Gustaf Nilsson et Ferran Jutgla, n'ont pas encore presté au niveau attendu. Nilsson, qui a brillé la saison dernière à l'Union, semble avoir du mal à s'adapter au jeu du Club, tandis que Jutgla n'a pas encore marqué et semble loin du joueur en pleine confiance qu'il était à son arrivée.

Trop prévisibles ?

La plupart des buts proviennent des ailes, avec Andres Skov Olsen et Christos Tzolis (huit buts à eux deux). Cela rend les choses un peu trop prévisibles. Skov Olsen va inlassablement rentrer dans le jeu pour tirer, tandis que Tzolis cherche souvent la profondeur. Les adversaires s'y adaptent.

La force du Club lors de ses meilleures saisons était que le danger venait de partout. Hans Vanaken et Ruud Vormer marquaient et délivraient des assists à tous de bras. Mais Vanaken évolue désormais plus bas pour distribuer le jeu et Vetlesen - qui endosse le rôle de Vormer - ne marque pas. Zéro but cette saison. Cela commence à devenir un problème. On en attend plus à son poste.

© photonews

Cela dit, la défense n'est pas encore à la hauteur. 17 buts encaissés en 13 matchs, c'est trop. Brandon Mechele est le seul homme d'expérience en défense. Joaquin Seys, Maxim De Cuyper et Joël Ordonez commettent encore des erreurs de jeunesse. Devant eux, Raphael Onyedika est un énorme talent, mais il sort parfois de sa position. Les deux latéraux sont eux aussi très offensifs, mais laissent donc aussi de l'espace dans leur dos.

Cela pourrait être fatal ce weekend. Avec Westerlo, Timmy Simons a déjà montré ce qu'il pouvait mettre dans l'espace avec de l'espace sur les flancs, à l'image de la victoire contre le Standard. Il ne se privera pas d'en faire de même face aux Blauw en Zwart malgré toutes ses attaches brugeoises.