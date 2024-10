Le Standard pourra bien compter sur son capitaine contre Charleroi : "Les matchs avec une telle rivalité sont nos préférés"

Aiden O'Neill est tombé malade lors de la trêve internationale, mais il sera bien disponible pour affronter Charleroi, dimanche. Le capitaine des Rouches était présent en conférence de presse, ce vendredi.

Sélectionné avec l'Australie lors de la récente trêve internationale, Aiden O'Neill a disputé l'intégralité de la première rencontre des Socceroos face à la Chine. Absent du deuxième match, en déplacement au Japon, le leader du groupe, le capitaine du Standard était malade, avait déclaré son sélectionneur.

Après Anderlecht, gagner avec l'Australie m'a fait du bien"

Présent en conférence de presse, ce vendredi, le médian défensif est remis, et sera disponible pour le choc wallon de dimanche, contre Charleroi. "Je me sens bien. La trêve a été positive pour nous, en Australie. Avec le changement d'entraîneur, nous avons gagné un match important et pris un bon point en déplacement, au Japon. L'après-match contre Anderlecht était difficile, prendre trois points m'a fait du bien."

C'est donc déterminé qu'Aiden O'Neill se prépare à emmener les Rouches face aux Zèbres. "Les matchs avec une telle rivalité, ce sont ceux qu'on préfère jouer. Ils apportent toujours une ambiance bien plus importante. Une pression supplémentaire ? Elle est naturelle, on sait qu'on doit remporter ce match."

Le Standard n'aura pas le droit à l'erreur contre Charleroi

Surtout compte tenu de la situation actuelle. Malgré un début de saison intéressant, le Standard n'est plus très loin de la zone rouge. "On croit au 'process', on s'est créé des opportunités lors des derniers matchs, on doit simplement les finir. On a été malchanceux d'encaisser autant de buts, surtout quand on regarde nos prestations."

Contre Charleroi, les Rouches savent donc ce qui leur reste à faire. "Je m'attends à voir un Charleroi qui attaque et qui voudra nous mettre en difficulté. C'est aussi ce qu'on compte faire, ce qui va donner un match compétitif."