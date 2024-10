Un retour étonnant avec les jeunes d'Anderlecht, et une absence qui signifie beaucoup !

Pour le derby bruxellois de Challenger Pro League, le onze du RSCA Futures contient une demi-surprise, plutôt en forme de confirmation. Tristan Degreef semble désormais faire partie du noyau A pour de bon.

Quand, ce vendredi, David Hubert a décidé de se passer de Tristan Degreef au coup d'envoi de Beerschot-Anderlecht, on se disait que c'était avec une idée en tête. En effet, un joueur ayant débuté en Jupiler Pro League ne peut pas évoluer avec les U23 le même week-end. Or, les Futures disputent ce dimanche un derby difficile face au RWDM, et ont un urgent besoin de points.

Degreef n'étant même pas monté au jeu malgré la situation compliquée des Mauves, Degreef allait-il donc prendre du temps de jeu ce dimanche ? La réponse est... non. Tristan Degreef n'est même pas sur la feuille de match du derby de D1B. Une surprise ?

Pas vraiment : c'est plutôt la preuve claire que pour David Hubert, le jeune milieu de terrain est un joueur de l'équipe A, et ce pour de bon. Il devrait être de la partie face à Ludogorets.

Nilson Angulo, lui, est titulaire devant aux côtés de Keisuke Goto. L'ailier équatorien dispute là son premier match en équipe U23 cette saison, ce qui confirme qu'il n'est plus dans les plans de Hubert à court terme.

Enfin, dernière surprise : Marco Kana est lui aussi de retour avec les Futures, sur le banc. Le milieu de terrain avait déjà été intégré au noyau A cette saison, sans jouer. Il pourrait disputer ses premières minutes de la saison et, qui sait, enfin se relancer après des mois très difficiles...