L'analyse froide de Kompany après la déroute face au Barça : "Je ne cherche pas d'excuses..."

Le Bayern de Munich et Vincent Kompany se sont pris un gros coup sur la tête. Les Bavarois ont été battus par le FC Barcelone ce mercredi en Ligue des Champions (4-1).

Le Bayern Munich se retrouvait face à un très gros test ce mercredi soir en Ligue des Champions. Les Bavarois espéraient sans doute un meilleur résultat face au FC Barcelone.

Mais les hommes de Vincent Kompany se sont finalement inclinés assez logiquement, essuyant une lourde défaite : 4-1. Le Belge s'est expliqué en conférence de presse d'après-match. "Nous ne cherchons pas d’excuses. Vous ne pouvez pas simplement laisser passer cette défaite, nous devons en tirer des leçons et emporter avec nous les leçons que nous en tirerons."

Kompany pensait que son équipe pouvait l'emporter. "Pendant une demi-heure en première mi-temps, j’ai eu le sentiment que nous pouvions gagner. On était vraiment bien dans le match et on avait même le contrôle."

Vincent Kompany réagit à la défaite face au FC Barcelone

"Le match a basculé à cause des deuxième et troisième buts encaissés. Ce n’est évidemment pas suffisant, mais il est encore trop tôt pour procéder à une analyse correcte et complète. Parce que beaucoup de choses se sont passées pendant le match."

Le Belge a également donné son avis sur la phase du 2-1, où le Bayern aurait pu réclamer une faute. "J’avais clairement un avis différent et à ce moment-là, nous étions la meilleure équipe, mais je ne veux pas non plus blâmer l’arbitre. Ce serait un peu trop facile."

Il s'est également montré confiant pour la suite. "Je n’ai pas l’intention de changer quoi que ce soit. Une compétition n’est pas la même qu’une autre. Il y a encore des moments difficiles à venir, mais nous sommes une équipe capable de tout gagner. C’était le premier match où nous n’étions pas dominants pendant 90 minutes. Nous devons juste nous concentrer sur le prochain match et nous gagnerons souvent."