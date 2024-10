"Le monde du football est un monde pourri" : que devient Loïc Lapoussin, relégué avec les U23 de l'Union ?

Loin du voyage au Danemark pour jouer l'Europa League avec l'équipe A de L'Union Saint-Gilloise, Loïc Lapoussin s'est exprimé sur son écartement de l'équipe première.

Reversé dans l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise, Loïc Lapoussin s'entraîne toujours avec l'équipe réserve du club bruxellois. Une situation qu'il semble désormais avoir acceptée.

"Les débuts avec les U23 n'ont pas été faciles mentalement car je pensais pouvoir partir durant le dernier mercato, donc je pensais que cela n'allait durer que quelques semaines. Je prends désormais mon mal en patience en prenant du plaisir à évoluer au quotidien dans cette équipe," explique le joueur au micro de L'Avenir.

Cet entretien avec le joueur malgache s'est déroulé lors d'un entraînement en salle de boxe : "Cela se voit que j'ai soif de revanche, non ?", déclare le joueur en frappant dans un punching-ball avec puissance.

François Lenvain, responsable du département développement humain à l'académie de l'Union, parle d'un cadeau pour le joueur : "C'est peut-être le plus beau cadeau qu'il reçoit pour la suite de sa carrière. Des périodes comme celles que Loïc est en train de vivre sont idéales pour faire un reset total. Quand on touche le fond, en étant mis dans le noyau B ou en connaissant une grave blessure, on va chercher des pourcentages qu'on n'allait plus chercher quand tout allait bien."

Le monde du football est un monde pourri

Le natif de Rosny-sous-Bois prend ensuite la parole sur son ressenti à propos de cette situation : "Ma personne a commencé à déranger à un certain moment. Je sais pourquoi je suis là et je sais à cause de qui je suis là : ces personnes n'arriveront pas à m'éteindre, elles ne font que ralentir ma progression. Depuis, je n'ai eu aucun contact avec la direction ou le staff."

"Certains joueurs prennent des nouvelles, mais pas beaucoup. Le monde du football est un monde pourri : les gens sont derrière toi quand tout va bien, puis on t'oublie rapidement quand cela se passe moins bien. Mais je ne veux pas cracher sur tout le monde non plus, je veux me servir de cette expérience pour avancer."