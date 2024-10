Les Francs Borains à l'initiative face à l'un des grands favoris de la D1B ? "S'adapter est plus difficile"

Demain, les Francs Borains se rendent à Zulte Waregem. L'entraîneur Hicham El Alaoui ne veut pas renier les nouveaux principes de jeu instaurés.

Pour son premier match à la tête de l'équipe, Hicham El Alaoui a connu la défaite face au RFC Liège (1-2). Mais pas de quoi paniquer pour autant. Le nouvel entraîneur estime que la rencontre est une bonne base sur laquelle construire.

"Cela m'a conforté dans l'idée qu'on était sur le bon chemin quand on voit les statistiques du match. Il y a des choses qui ont fait que le match n'a pas tourné en notre faveur malgré nos 26 tirs, nos 74 % de possession, nos 7 corners à 0. On a fait ce qu'il fallait, ils ont mis tout en œuvre. Je n'ai rien à leur reprocher" déclare-t-il à La Dernière Heure.

Les Francs Borains plus audacieux ?

Reste à savoir si son équipe sera autant à l'initiative ce weekend. Le contexte ne va pas en ce sens : les Francs Borains se déplacent à Zulte Waregem, leader de la D1B grâce à ses six victoires de rang. Hicham El Alaoui explique que ses hommes s'y rendront avec leur moyen, mais pas sans ambition.

"S'adapter est, selon moi, plus difficile que continuer sur ce qu'on est habitué à produire. Quand on répète tous les jours, quel que soit l'adversaire, ce sera plus confortable. Sinon, chaque week-end, il faudra s'adapter ? Les joueurs risquent d'être dans une situation moins à l'aise alors que je dois plutôt installer l'inverse" déclare-t-il.

Pour ce périlleux déplacement, les Francs Borains pourront compter sur le retour de deux cadres : le capitaine Dorian Dessoleil et le milieu de terrain Yanis Massolin ont purgé leur match de suspension après leur carte rouge lors de la débâcle au Lierse.