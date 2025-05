Même entre amis, les records comptent : Mechele veut dépasser Vanaken

Hans Vanaken et Brandon Mechele sont deux figures emblématiques du Club Bruges. Pourtant, Mechele nourrit un objectif personnel clair : dépasser son coéquipier dans les années à venir.

Hans Vanaken et Brandon Mechele sont tous les deux sous contrat avec le Club Bruges jusqu’à la mi-2027. Pourtant, une même inquiétude les habite : celle de voir un jour le club décider qu’il n’a plus besoin d’eux.

"Si ça ne dépendait que de moi, j’adorerais terminer ma carrière ici, au Club, là où tout a commencé", confie Mechele dans un entretien accordé à la Krant van West-Vlaanderen.

Mais le défenseur reste lucide : "Si la saison prochaine, ils décident qu’ils n’ont plus besoin de moi, je ne vais pas arrêter le football pour autant. Et ça ne veut pas dire directement jouer à un niveau inférieur non plus. En première division, il y a aussi un cran en dessous du Club, hein."

Les aventures exotiques, comme en Arabie saoudite, ne l’attirent pas du tout. Pour l’instant, il reste concentré sur ses objectifs sportifs. Et l’un d’eux le pousse à continuer… au détriment de son coéquipier Vanaken.

"Je veux battre le record du plus grand nombre de matchs disputés pour le Club. Il ne reste plus que Hans devant moi, avec 503 matchs, soit 15 de plus. Je vais vraiment essayer de jouer une saison de plus ici. Ces records, c’est ce qui me motive le plus."