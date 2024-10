Sébastien Pocognoli grimace : "Je n'ai jamais vécu une période pareille..."

L'Union Saint-Gilloise a perdu face à Midtjylland ce jeudi en Europa League (1-0). Le temps presse pour Sébastien Pocognoli.

L'Union Saint-Gilloise sort de nouveau frustrée de son rendez-vous européen. Face à une équipe de Midtjylland assez prenable, les hommes de Sébastien Pocognoli ont gaspillé.

Une défaite 1-0 qui fait très mal, surtout au vu des occasions que se sont ménagées les Unionistes dans ce match.

Pas le temps de se lamenter sur leur sort, car dès ce dimanche c'est une rencontre face au Cercle de Bruges qui les attend.

En conférence de presse ce vendredi, Pocognoli s'est exprimé sur le creux que traverse son club. "Personnellement, je n’ai jamais connu une période pareille dans ma carrière de joueur", relate Sudinfo.

"On propose du bon football. On joue de manière structurée. On affiche une bonne attitude. Mais il y a à chaque fois ce sentiment de frustration à la fin du match."

Le coach veut également pointer le positif. "Pour autant, je suis admiratif de l’état d’esprit du groupe. Car s’il y avait beaucoup de déception jeudi, je n’ai pas ressenti de la résignation. C’est une certitude : les joueurs sont à nouveau prêts à se battre."