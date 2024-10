"Riemer a été viré trop vite" : cet ancien joueur d'Anderlecht préface le Topper

Frank Boeckx, qui est actuellement consultant pour des médias flamands et a plus de temps devant lui, s'est exprimé sur les deux coachs du Topper de ce week-end. Il a également choisi son favori pour cette rencontre.

Frank Boeckx, l'ancien joueur d'Anderlecht et plus récemment membre du staff des Mauves, s'est exprimé avant le premier Topper de la saison entre le Club de Bruges et Anderlecht au micro de Le Soir.

Ancien coéquipier à Saint-Trond durant 3 saisons, l'ancien gardien connaît bien le coach brugeois : "Hayen n’avait pas le talent pour aller jouer en Premier League, mais il avait une attitude exemplaire. C’était un défenseur central très dur dans les duels avec les attaquants adverses et toujours bien positionné sur le terrain. Je ne le voyais pas comme un coach en puissance. Il était très concentré sur lui-même."

Boeckx connaît bien David Hubert également : "On était au sport-étude ensemble à Louvain pendant trois ou quatre ans. Il y avait d’autres futurs joueurs pros avec nous comme Dries Mertens, Sven Kums ou encore Faris Haroun."

"C’était déjà un leader. Il parle plusieurs langues et pense toujours au collectif. D’ailleurs, quand il a été choisi pour être le joueur d’expérience chez les RSCA Futures en D1B, c’était de mon point de vue la personne idéale," explique l'actuel consultant.

Riemer a été viré trop vite

L'ancien membre du staff d'Anderlecht est revenu sur le cas Brian Riemer : "Il a été viré trop vite. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter de son nouveau poste. Je suis content pour lui parce qu’il mérite d’avoir un bon job."

Ce week-end, le Club de Bruges est favori selon Boeckx : "Même si leur début de saison est décevant à cause d’un manque de rendement offensif, notamment en raison d’un Skov Olsen qui est là sans être là, les Brugeois jouent à domicile et possèdent un meilleur noyau qu’Anderlecht. Cela ne veut pas dire que le Sporting est battu d’avance. Si Anderlecht est vraiment bien dans son match, il peut mettre Bruges en difficulté. […] Mais je crois quand même que Bruges va gagner."