Enfin de retour à son meilleur niveau ? Philippe Clément ravi de la montée en puissance de Nicolas Raskin

Nicolas Raskin a disputé l'entièreté du match des Rangers ce weekend. Il peut enfin enchaîner.

Nicolas Raskin a longtemps été freiné par les blessures et la concurrence chez les Glasgow Rangers. Cette saison encore, il n'a intégré le groupe qu'au mois de septembre, en tant que réserviste. Mais il reprend du poil de la bête.

Jeudi, il s'est montré à son avantage lors de la victoire 4-0 contre le Steaua Bucarest : le Liégeois est le joueur qui a réussi le plus de récupérations (13) et a également remporté 8 duels.

Ce weekend, il était à nouveau présent dans le onze de base, disputant les 90 minutes lors de la victoire 2-1 contre St-Mirren. Les Rangers ont remporté chaque rencontre où Raskin était titulaire.

La confiance revient

Philippe Clément se montre satisfait de son retour au premier plan : "Je connais Nico depuis longtemps. Depuis qu'il est tout petit. Ce n'est pas une surprise pour moi. Il doit atteindre un certain niveau et il n'a pas eu de chance. Il a eu une très mauvaise blessure et a été éloigné des terrains pendant une longue période" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le journaliste Scott Bradley.

"C'est un combattant avec de bons pieds et la bonne mentalité, il convient parfaitement à ce club. Je suis content de voir le Nico que j'attendais il y a neuf mois" a-t-il poursuivi. Si son corps le laisse tranquille, l'ancien du Standard semble bel et bien lancé.