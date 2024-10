🎥 Maarten Vandevoordt fautif lors de sa première titularisation avec Leipzig...

Titulaire pour la première fois avec Leipzig, Maarten Vandevoordt espérait montrer qu'il avait sa place dans une telle équipe. Mais malheureusement pour le gardien, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Ce mardi soir, le RB Leipzig affrontait St. Pauli au 2e tour de la Coupe d'Allemagne. Maarten Vandevoordt était titulaire pour la première fois avec le club allemand. Arthur Vermeeren débutait également la rencontre. Quant à Loïs Openda, probablement laissé au repos, il était absent de la feuille de match.

Vainqueur, le RB Leipzig a tout de même encaissé deux buts, mais s'est imposé sur le score de 4-2. Malheureusement pour le gardien belge, il a été fautif sur le premier but de l'équipe adverse…

À la suite d'une frappe dans la surface de Morgan Guilavogui, qui semblait pourtant simple à aller chercher pour Vandevoordt, Leipzig encaisse son premier but. L'ancien joueur du KRC Genk s'est complètement troué. Ce but a permis à St. Pauli de se relancer dans le match, alors que Leipzig avait fait le plus dur en menant 2-0.

Sur le second but encaissé par le club allemand, le gardien belge aurait également pu mieux faire, même si c’était difficile : le centre d'Eric Smith a été contré, surprenant ainsi Vandevoordt, qui s'est fait lober. À noter également qu'un ancien joueur du Club de Bruges, Antonio Nusa, a inscrit un superbe but pour permettre à l'équipe dirigée par Marco Rose de mener ensuite 4-2.