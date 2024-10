"J'ai essayé de m'enfuir mais ils m'ont rattrapé" : Mehdi Bayat raconte pour la première son passage à tabac

La semaine dernière, le président du Sporting Charleroi, Mehdi Bayat, a été agressé sur le parking d'un hôtel. Il se remet doucement de cette mauvaise surprise.

Il était aux alentours de 15h30 lorsque Mehdi Bayat a été agressé sur le parking de l'hôtel Van Der Valk de Gosselies mardi dernier. Présent ce weekend pour les 120 ans du Sporting Charleroi, il n'a pas pu cacher son œil au beurre noir, sa béquille et l'attelle à la jambe qui le soutenait.

Dans Het Belang van Limburg, il revient sur cet épisode traumatisant : "J'ai essayé de m'enfuir mais ils m'ont rattrapé, jeté à terre et frappé au visage avec la crosse d'un pistolet. Tous les quatre sont sortis de leur voiture, ils étaient armés et cagoulés. Ils ont ciblé ma montre".

Les auteurs n'avaient rien laissé au hasard

L'administrateur délégué des Zèbres explique que sont téléphone lui a également été volés. Ses pneus de voiture ont été crevés par la même occasion. "C'était extrêmement violent. Je me suis aussi cassé le pied".

Il est certain que cette agression n'a rien à voir avec le football : "La façon dont ils ont agi me fait comprendre qu’ils sont des voleurs professionnels et que cela a été préparé. Ce n’étaient pas des supporters, je ne le crois pas".

Mehdi Bayat se tourne désormais vers la justice : "J'espère qu'ils puniront durement mes agresseurs. J’ai pleinement confiance en notre système judiciaire".