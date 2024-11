"Et d'ailleurs, pour ceux qui doutent de l'Union..." : Loïc Lapoussin fait de grandes promesses aux supporters de l'Union

Loïc Lapoussin a retrouvé sa place au sein de l'équipe première de l'Union SG. L'attaquant de 28 ans a eu l'opportunité de disputer quelques minutes en Coupe face au KAS Eupen.

Loïc Lapoussin fait partie des joueurs de l'Union ayant connu la montée en première division. Cette saison a toutefois débuté de la pire des manières pour lui, avec une rétrogradation en équipe B décidée par la direction.

Le Malgache a eu des difficultés, mais il affirme ne pas être surpris par son retour : "Je n'ai jamais baissé les bras et j'ai continué à travailler dur. Encore plus dur même, c'est ce qu'il faut dans ces moments-là", a-t-il déclaré au Het Nieuwsblad.

Lapoussin a déjà prouvé par le passé qu'il est un excellent footballeur. L'Union a certainement besoin de ses qualités en ce moment, le club n'étant actuellement qu'à la 10e place du classement.

Beaucoup de gens doutent de moi, mais je suis prêt à leur prouver le contraire

"Beaucoup de gens doutent de moi, mais je suis prêt à leur prouver le contraire et à montrer ce que je peux encore apporter à ce club. Est-ce que j'ai des envies de revanche ? Non, absolument pas. On doit toujours se prouver dans le football, surtout dans les moments difficiles. C'est là qu'on voit qui est mentalement fort et qui ne l'est pas. Je suis prêt pour l'avenir," exprime l'Unioniste.

"Bien sûr que je veux redevenir titulaire", poursuit-il avec un objectif clair. "Je veux retrouver mon meilleur niveau, donc je suis content d'avoir enfin reçu du temps de jeu avec l'équipe A contre Eupen. Je ne regarde plus en arrière et je veux juste apporter ma contribution maintenant."

Il fait déjà une belle promesse aux supporters...: "Et d'ailleurs, pour ceux qui doutent de l'Union : bien sûr que l'Union est encore capable de réaliser de belles choses cette saison. On se retrouve en Champions' play-offs."