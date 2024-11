Anderlecht réagit au mécontentement de ses supporters : Renard et Vandenhaute se sont concertés

Ce dimanche, on peut encore s'attendre à des démonstrations de mécontentement de la part du public anderlechtois. Wouter Vandenhaute et Olivier Renard en tiennent compte.

Il n'est ainsi pas exclu qu'une rencontre entre Olivier Renard, directeur sportif, le président Wouter Vandenhaute et les représentants des clubs de supporters ait lieu avant le match contre Courtrai. C'est en tout cas le projet des dirigeants, qui veulent désamorcer la situation - et ce ne sera pas facile.

Oui, les supporters voulaient voir Brian Riemer partir et Jesper Fredberg n'était plus en odeur de sainteté. Mais le remplacer par un homme avec un passé au Standard, qui a également été mentionné dans l'affaire des Mains Propres... Non, pour beaucoup, c'est la goutte qui fait déborder le vase.

Jeudi à Tubize, il y avait déjà des banderoles opposées à l'arrivée de Renard et cela pourrait se répéter dimanche. En particulier, le président Wouter Vandenhaute sera cette fois visé. Pour beaucoup, il est la source de tous les problèmes du club et la raison pour laquelle Anderlecht a perdu de son lustre.

Il y a deux ans, les supporters l'avaient déjà contraint à prendre un rôle moins actif, d'où son passage à un poste "non-exécutif". Mais cette fois, Vandenhaute a repris la main en interne et ne la lâchera plus.

Anderlecht ne peut pas empêcher les banderoles et les chants, mais les deux dirigeants espèrent que les résultats sportifs pourront ramener le calme. De quoi mettre la pression... sur David Hubert, qui n'est pas habitué à gérer une telle situation.