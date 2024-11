Bundesliga : le carton de l'après-midi n'est pas pour le Bayern, but de Mohamed Amoura (ex-Union) avec Wolfsbourg

Plusieurs résultats en Bundesliga ce samedi après-midi. Victoire du Bayern Munich, mais le carton est à mettre à l'actif de l'Eintracht Francfort.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany continue à occuper la tête de la Bundeslliga : face à l'Union Berlin, le Rekordmeister n'a pas tremblé et s'est imposé 3 buts à 0 avec une nouvelle performance XXL de Harry Kane. L'Anglais a inscrit deux buts, et était à l'assist sur le but de Kingsley Coman.

Mais le carton du week-end est à mettre à l'actif de l'Eintracht Francfort, privé cependant d'Arthur Theate suspendu après son carton rouge pris la semaine passée. Francfort a en effet passé ses nerfs sur Bochum et s'est imposé... 7 buts à 2, restant sur le podium de la Bundesliga.

Wolfsbourg a partagé l'enjeu contre Augsbourg, sans Sébastiaan Bornauw ni Aster Vranckx. Les deux équipes se sont partagées dos-à-dos sur un score de 1-1 et le seul but des Loups a été inscrit par Mohamed Amoura, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise.

Dans les autres matchs de l'après-midil, le Holstein Kiel a battu Heidenheim (1-0) tandis que Sankt Pauli a été s'imposer (0-2) sur la pelouse de Hoffenheim. Le Borussia Dortmund affronte ce soir le RB Leipzig dans le véritable choc de ce week-end.