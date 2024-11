Le choc de dimanche promet de faire des étincelles entre le leader qui accueille son dauphin. Une victoire pourrait permettre au Racing de prendre le large au classement.

Le match au sommet du week-end se jouera dimanche dans le Limbourg entre Genk et l'Antwerp. Les hommes de Thorsten Fink espèrent augmenter leur avance au classement sur leur poursuivant.

Le Racing devra cependant se passer de Yira Sor et peut-être de Nikolas Sattlberger également. Sor ne jouera pas encore dimanche. Un scanner récent a révélé qu'il n'avait pas subi de dommages importants au niveau des muscles abdominaux et des adducteurs, mais son style de jeu explosif exige que son corps soit d'abord un peu plus renforcé. Il devra donc rester un peu plus sur la touche et travailler avant de songer à un retour.

Ibrahima Bangoura en stand-by

"Il a le moteur d'une Ferrari mais sa carrosserie n'est pas encore assez solide. Sor suivra un programme d'entraînement spécifique et devrait être à nouveau disponible pour le match à domicile contre Charleroi après la courte pause internationale du 23 novembre", a commenté à son sujet Thorsten Fink, cité par Het Belang van Limburg.

Par ailleurs, la situation de Nikolas Sattlberger est également incertaine. Fink espère pouvoir débuter avec le même onze que la semaine dernière à Gand, mais il doit attendre de voir si Sattlberger est fit. Ce dernier s'est en effet blessé à la cheville lors d'un match international : "Nous devrons voir s'il peut jouer dimanche. Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup d'autres possibilités. Bangoura, par exemple, a déjà montré de belles choses à plusieurs reprises", ponctue l'Allemand.

Genk compte cinq points de plus que l'Antwerp en douze journées, et s'apprête à vivre une période compliquée. En effet, après le match face au Matricule 1, le Racing ira à l'Union puis recevra Charleroi. Il ira ensuite au STVV pour le derby du Limbourg puis recevra le Standard en coupe.