On n'arrête plus la RAAL, qui renverse Liège et rejoint le RWDM en tête !

La RAAL était menée à la pause contre le RFC Liège. En seconde période, cependant, les Loups ont renversé la tendance en quelques minutes !

Invaincu en championnat depuis le 22 septembre, le FC Liège s'est incliné ce soir sur la pelouse d'une RAAL décidement en grande forme puisqu'elle reste sur trois victoires consécutives et est à égalité avec le RWDM au classement.

La première mi-temps se jouait sur un rythme de sénateur, la RAAL étant il faut le dire vite frappée par la blessure de son roc défensif Wagane Faye (15e), remplacé par Corneillie. C'est peut-être ce qui explique la fébrilité des Loups derrière : Da Silva prend le dos de la défense et dribble Peano mal sorti, sa frappe doit être sortie par Maisonneuve sur la ligne (22e).

La RAAL tente bien de se créer des occasions mais pousse très maladroitement : Bongiovanni n'est pas très inspiré, pas plus que Guindo et Nagera à la finition. Seul Ito frôle le poteau d'une frappe presque dépitée (36e). Pire : c'est après un temps très fort louviérois que Arslan se joue de son homme au physique et sert Flavio Da Silva au second poteau (45e+2, 0-1).

La Louvière, cependant, remonte sur le terrain comme une balle de fusil. Il n'y en a que pour les Loups qui poussent : Bongiovanni voit sa frappe contrée (61e), mais finalement Mohamed Guindo est bien à la réception d'une phase assez confuse (63e, 1-1). Même pas le temps de s'en remettre qu'Adrien Bongiovanni, là encore suite à un cafouillage, fait 2-1.

Mouhamed Belkheir va ensuite inscrire le but de la soirée : d'une frappe magnifique, il nettoie la lucarne de Lejoly et fait le break (3-1, 69e). Transfigurée, la RAAL a fait la différence en dix minutes contre des Liégeois tétanisés. Le même Belkheir, monté avec une aisance folle, force Lejoly à s'interposer d'une nouvelle grosse frappe (84e). Il frôlera encore le doublé en toute fin de match après un énième petit numéro en solo (90e+2).

Liège ne reviendra pas, et la RAAL remporte son troisième match consécutif. Les Loups sont premiers ex-aequo avec le RWDM (23 points) : une performance largement au-delà des espérances à ce stade de la compétition !