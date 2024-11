🎥 Surréaliste : Marcelo quitte Fluminense après une dispute

La légende du Real Madrid, Marcelo, a rompu son contrat avec Fluminense. La raison ? Une dispute avec son entraîneur alors qu'il s'apprêtait à entrer en jeu...

Le club brésilien a annoncé que le joueur résiliait son contrat "d'un commun accord entre les deux parties". "Je voulais faire entrer Marcelo à ce moment-là, mais j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas plu et j'ai changé d'avis," a déclaré l'entraîneur, Mano Menezes, après le match.

NOTA OFICIAL



O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos… pic.twitter.com/vVR1TtnzXX