"Qu'est-ce que tu fais, frère ?" : Eden Hazard ne laisse clairement pas passer ça

Eden Hazard a une nouvelle fois montré son attachement à Chelsea. Lors d'une visite chez son coiffeur, le célèbre Ahmed Alsanawi, Hazard s'est vu offrir un maillot de Tottenham.

Le maillot a été posé par-dessus son tablier, donnant l’impression que l’ancien Diable Rouge et légende de Chelsea portait soudainement la tenue du grand rival londonien. La réaction de Hazard ne s’est pas fait attendre : "Eh frère, qu’est-ce que tu fais, frère ?" a-t-il lancé en souriant, repoussant le maillot avec humour.

Pour Hazard, qui a remporté deux titres de Premier League, deux Ligues Europa, une FA Cup et une League Cup avec Chelsea, la rivalité avec Tottenham demeure bien ancrée. En 2016, il avait même marqué l’histoire en inscrivant un but splendide contre les Spurs, anéantissant leurs dernières chances de décrocher le titre et avait contribué ainsi à la victoire surprise de Leicester City en championnat.

Cette réaction de Hazard témoigne, une fois de plus, de son attachement indéfectible à Chelsea, où il s’est imposé comme une véritable icône et un favori du public. Même après sa retraite, sa loyauté envers les Blues demeure intacte.

La plaisanterie du coiffeur Alsanawi a offert un moment de légèreté et d’amusement. Sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale.