🎥 Un but magnifique, un arrêt de classe mondiale : du beau spectacle en Challenger Pro League

Le Patro Eisden a partagé face au Lyra-Lierse ce dimanche (3-3). Un match très animé...

Ce dimanche en Challenger Pro League, le Patro Eisden jouait face au Lierse. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses.

Les deux équipes se sont en effet quittées sur un score de 3-3. Il y a notamment eu trois buts dans les 20 dernières minutes.

On retiendra deux évènements assez marquants dans cette rencontre. Le but d'Emmanuel Da Costa, et l'arrêt de Jordi Belin.

Alors que le score était de 2-1 pour le Patro Eisden, Da Costa a délivré un centre tir magnifique qui n'a laissé aucune chance au gardien.

Jordi Belin a quant à lui réalisé un arrêt de très grande classe. Il a sauvé le ballon in extremis après un tir contré. Un arrêt réalisé à reculons, très difficile à faire.