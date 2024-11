"Le FC Liège n'a pas voulu de moi" : la revanche de l'ancien Rouche Adrien Bongiovanni avec la RAAL

Contre le RFC Liège, Adrien Bongiovanni a été décisif avec un but et une passe décisive. Un très bon match de l'ancien grand talent du Standard et de Monaco, bien lancé avec la RAAL.

Adrien Bongiovanni (25 ans) était titulaire contre le FC Liège ce dimanche, après l'avoir également été en Coupe de Belgique. Il a remercié Frédéric Taquin de sa confiance avec une prestation d'homme du match : un but et un assist. "Ca faisait pas mal de temps que je n'avais pas marqué en championnat, depuis le match contre le RSCA Futures. Ca récompense mon travail et ça rend la confiance du coach", souriait-il après le match. Bongiovanni avait même goûté au banc avec deux semaines sans jouer au début du mois d'octobre. "J'ai eu un peu de mal à enchaîner les minutes, c'était compliqué. J'ai donc saisi ma chance avec ce but et cette passe décisive", se réjouit le milieu créatif, qui semble apaisé malgré ce statut incertain. Le FC Liège a refusé de le signer "C'est le foot, c'est comme ça, je suis professionnel depuis assez longtemps pour relativiser", assure Adrien Bongiovanni. "Il faut tout donner à l'entraînement et quand tu reçois ta chance. Je sais que je peux faire mieux niveau statistiques, c'est comme ça. Là, je suis relancé. Je garde la tête haute". Natif de Seraing, formé Standard et même passé par le SL 16 pour se relancer il y a quelques années, Bongiovanni aurait pourtant pu jouer... pour l'équipe d'en face. "Quand je n'avais pas de club, on a proposé mes services au RFC Liège", révèle le Loup après la rencontre. "Mais ils ont dit non. Ma réponse est là (sourire). C'était il y a deux ans, avant de signer à la RAAL. Au final, c'est comme ça, j'ai fait le bon choix en signant à La Louvière et je suis très bien ici", conclut Adrien Bongiovanni, qui espère donc être lancé pour de bon.