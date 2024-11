Killian Sardella chez les Diables Rouges ? Une autre sélection pourrait en décider autrement !

Killian Sardella est en grande forme depuis le début de saison. La question de son choix de nationalité sportive pourrait se compliquer dans les mois à venir.

Killian Sardella pourrait avoir une carte à jouer chez les Diables Rouges. Pilier des Diablotins (capitaine lors du déplacement en Ecosse il y a un mois), le latéral droit est l'un des meilleurs Anderlechtois depuis le début de saison.

Il fait partie, à l'image de Joaquin Seys, des noms cités pour intégrer le noyau des Diables vu la situation sur le côté droit (Thomas Meunier est blessé, Timothy Castagne est seulement sur le retour, Thomas Foket relégué dans l'ombre par Sardella, tandis qu'Alessio Castro-Montes est également sur la touche).

Mais une autre équipe nationale tient Sardella à l'oeil. Selon Het Laatste Nieuws, il susciterait en effet l'intérêt du Cameroun. La fédération aurait déjà approché son entourage pour tâter le terrain. Le Bruxellois de 22 ans aurait une préférence pour la Belgique, mais d'autres considérations entrent en jeu.

Le choix du coeur ?

"Pour ma maman, ce serait un rêve que je joue pour le Cameroun, car elle vient de là-bas et sa famille y vit toujours", explique Sardella au quotidien néerlandophone. "Le Cameroun participe également régulièrement à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde".

"Mais d'un autre côté, la Belgique a toujours été mon rêve. J'ai grandi ici et j'ai joué dans toutes les catégories d'âge". Dans la même situation que lui, Jackson Tchatchoua a choisi les Lions Indomptables de Marc Brys et évolue à la même position que Sardella, même s'il également habitué à jouer plus haut, ou sur l'autre flanc.