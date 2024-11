Paris en état d'alerte avant la Ligue des Nations : "Le Stade de France sera bunkérisé"

La France s'apprête à accueillir Israël. La sécurité sera maximale chez nos voisins.

Contrairement à la Belgique, la France ne recevra pas Israël à l'étranger, mais bien à Paris, au Stade de France. La sécurité est sur les dents.

Hier soir, des supporters du Maccabi Tel Aviv ont été victimes de violentes agressions à Amsterdam, à l'occasion du déplacement de leur équipe en Europa League. Des incidents qui ont choqué : de nouvelles mesures devraient être prises pour éviter que cela ne se reproduise.

"L'UEFA examinera tous les rapports officiels, rassemblera les preuves disponibles, les évaluera et évaluera toute autre ligne d'action appropriée conformément à son cadre réglementaire pertinent" a réagi l'UEFA.

Un contexte hautement sensible

Le déplacement des supporters israéliens à Paris pour soutenir leur équipe nationale sera d'autant plus surveillé après le tifo déployé par les supporters du PSG contre l'Atletico Madrid. Il couvrait presque toute la tribune et arborait le slogan "Free Palestine" mais aussi un drapeau palestinien ensanglanté, le drapeau du Liban, Jérusalem et des chars.

L'Equipe annonce donc un dispositif de sécurité massif : "26 compagnies, soit environ 2 500 gendarmes mobiles ou policiers, devraient être réquisitionnées pour cette rencontre. L'hôtel où logera la sélection israélienne sera sous surveillance. Des compagnies de CRS seront par ailleurs réparties dans l'ensemble de la capitale". Le quotidien explique ainsi que le Stade de France sera bunkérisé". Face à tout cela, le déroulement du match apparaîtra presque comme secondaire.