Inquiétude à l'Antwerp après un changement de dernière minute : Jonas De Roeck s'explique !

Mauvaise nouvelle pour l'Antwerp, déjà touché par de nombreuses blessures. Toby Alderweireld, le capitaine, s'est également blessé.

Toby Alderweireld était dans le groupe, mais il ne jouera finalement pas ce samedi. Le défenseur central est blessé pour le match contre Courtrai.

Il ne restait presque plus d'options en défense à l'Antwerp, donc tout a été fait pour obtenir Alderweireld prêt à jouer. Finalement, cela n'a pas fonctionné, l'entraîneur Jonas De Roeck a donné quelques explications.

"Alderweireld a des problèmes aux côtes. Il n'était pas en mesure de jouer. Si vous n'êtes pas à 100 %, vous ne pouvez pas jouer", a déclaré l'entraîneur de l'Antwerp.

Néanmoins, De Roeck gardait le sourire : "Assembler le puzzle n'était pas si difficile. Il y a toujours des joueurs prêts à entrer en jeu." Ainsi, le jeune Rosen Bozhinov débutera comme titulaire.

Le défenseur central bulgare de dix-neuf ans est arrivé du CSKA 1948 Sofia. "C'est un jeune défenseur. Il croît en intensité et en tant que joueur en général. Il a sa chance et c'est une chance méritée. Bozhinov a une grande valeur pour l'avenir et possède une très bonne mentalité", a déclaré De Roeck.