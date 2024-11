Le malheur des uns fait le bonheur des autres : la grave blessure qui pourrait changer beaucoup de choses pour Michy Batshuayi

Galatasaray était euphorique après sa victoire 3-2 contre Tottenham en Europa League. Mais les Turcs ont perdu Mauro Icardi jusqu'en fin de saison.

La saison dernière, Michy Batshuayi était barré par le duo Edin Dzeko - Dusan Tadic au Fenerbahce. En plus de s'attirer les foudres de ses anciens supporters, Batsman se retrouve dans la même situation au Galatsaray : Victor Osimhen et Mauro Icardi sont les titulaires indiscutables.

Depuis le début de la saison, Batshuayi a débuté deux matchs dans le championnat turc, à chaque fois en raison d'une absence d'Icardi. La situation a toutefois évolué.

Contre Tottenham, pendant que Victor Osimhen marquait un doublé sur deux caviars de Dries Mertens, Mauro Icardi s'est blessé au genou et à dû être évacué sur civière.

L'icône du Gala sur la touche

Le diagnostic est tombé et il est lourd : l'Argentin souffre d’une rupture et d’une lésion du ménisque au niveau du ligament croisé antérieur du genou droit. Il ne devrait plus jouer le moindre match de la saison.

Monté à sa place face aux Spurs, Michy Batshuayi devrait recevoir plus souvent sa chance ces prochains mois. Pas de quoi se réjouir vu la gravité de la blessure d'Icardi mais tout de même un fameux changement de situation pour Batsman, toujours cantonné à ce rôle de supersub.