Après les débordements à Amsterdam, une décision forte est prise pour le prochain match du Maccabi Tel Aviv à l'extérieur !

Lors du déplacement du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam, des supporters du club israélien ont été pris à partie par des hooligans ajacides. Des affrontements sur fond de conflit israélo-palestinien qui forcent la relocalisation du match au Besiktas.

Jeudi dernier, des supporters du Maccabi Tel Aviv ont été agressés dans les rues d'Amsterdam en marge du déplacement du club israélien à l'Ajax Amsterdam. Des scènes de violence qui ont eu lieu sur fond de conflit israélo-palestinien, et qui avaient donné lieu à 62 arrestations par la police d'Amsterdam.

Les ultras du Maccabi s'étaient signalé au long de la soirée par des chants racistes et des provocations, notamment durant la minute de silence destinée aux victimes des inondations dans la région de Valence. La police d'Amsterdam avait confirmé que des supporters israéliens avaient brûlé des drapeaux palestiniens, tandis que des chants "mort aux Arabes" avaient été entendus dans le stade.

Des supporters du Maccabi Tel Aviv avaient ensuite été violemment agressés dans les rues de la ville, et ce sans que les agresseurs portent des signes distinctifs de l'Ajax Amsterdam. Ils avaient notamment été ciblés par des chants antisémites, passés à tabac, jetés dans les canaux de la ville ou encore forcés de crier "Free Palestine", poussant Israël à affréter des avions pour rapatrier ses ressortissants.

Un contexte qui a poussé les autorités turques à réagir, le prochain déplacement du Maccabi Tel Aviv se faisant en Turquie où, on le sait, le soutien à la cause palestinienne est très fort. Le match entre le Besiktas Istanbul et le Maccabi se déroulera sur terrain neutre, a annoncé le club.

Ce terrain neutre, les Belges le connaissent puisqu'il s'agira de la ville hongroise... de Debrecen, où les Diables Rouges avaient dû affronter Israël plutôt qu'à Bruxelles, là aussi suite à une décision des autorités belges pour raisons sécuritaires.