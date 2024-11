Hendrik Van Crombrugge très dur après la claque contre l'Union : "C'est comme si on n'avait pas joué..."

Hendrik Van Crombrugge a encaissé 4 buts contre l'Union. Le gardien de Genk a réagi à notre micro en après-match.

Hendrik Van Crombrugge a été très honnête après la défaite contre l'Union. "Ils ont été bien plus intenses et agressifs que nous. Ils nous ont poussé à la faute plusieurs fois. On a cru qu'on pouvait gagner en jouant à 80%."

"On était au courant des enjeux, mais finalement, c'est comme si on n'était jamais rentrés dans ce match", a-t-il continué.

Hendrik Van Crombrugge amer après la défaite contre l'Union

Etait-ce un très bon match de la part de l'Union, ou un non-match total de Genk ? "Un peu des deux", comme nous l'a expliqué le gardien de Genk. "L'Union avait un plan précis, et ça a très bien fonctionné."

"Ils ne nous ont pas laissé la moindre chance d'exister dans cette rencontre. L'Union a joué comme des lions. C'était impressionnant, on n'aurait pas dit qu'ils avaient joué il y a trois jours contre l'AS Rome. Ce qui fait très mal, c'est surtout le deuxième but, qu'ils marquent juste avant la mi-temps."

Cette défaite doit servir de petit électrochoc pour Genk. "C'était très mauvais de notre part, mais rien ne sert de tomber dans le drame. Il va falloir rectifier nos erreurs pour le match contre Charleroi", a expliqué l'ancien d'Anderlecht.