Le Real Madrid durement frappé par les blessures : deux forfaits de plus pour de longues semaines

Le Real Madrid va devoir faire le reste de la saison sans Eder Militao, mais aussi plusieurs semaines sans Rodrygo et Lucas Vazquez.

Il y a quelques jours, le Real Madrid communiquait une terrible nouvelle : Eder Militao, le défenseur central brésilien des Merengue, s'était occasionné une rupture totale du ligament croisé du genou, et ne jouera donc plus de la saison.

Ce lundi, un communiqué médical annonce deux nouvelles blessures à la Maison Blanche. Rodrygo et Lucas Vazquez étaient tous deux sortis blessés lors du match de ce week-end contre Osasuna, et on en sait donc plus sur la durée de leur absence.

Rodrygo revenait de blessure et a rechuté ; il souffre d'une "blessure au muscle fémoral droit de la jambe gauche", annonce le Real Madrid, et devrait manquer environ 4 à 5 semaines de compétition. L'attaquant brésilien venait de manquer deux matchs pour une blessure aux ischios.

Quant à Lucas Vazquez, il souffre d'une blessure à l'adducteur de la jambe gauche, révèle le Real Madrid. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pour un mois environ.

Ces blessures s'ajoutent à celles de David Alaba, Aurélien Tchouameni, Thibaut Courtois et Daniel Carvajal. Comme la plupart des grands clubs cette saison, le Real Madrid est miné par les blessures...